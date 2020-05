Ile Maurice: Drogue - Quatre personnes arrêtées à Résidence Mangalkhan

L'opération était importante et a mobilisé plusieurs unités de la force policière hier, vendredi 22 mai.

96 doses d'héroïne et la somme de Rs 9 450 ont été retrouvés sur quatre suspects, tous habitants à Résidence Mangalkhan et qui étaient sous surveillance depuis un certain temps. Ils seront traduits devant la justice dans la matinée d'aujourd'hui. Une charge provisoire de trafic de drogue sera logée contre eux.

Parmi les suspects figurent Jean Mario Alain Duval. Lors de son arrestation, cet homme de 45 ans avait 45 doses d'héroïne sur lui. Quant à Jean Paul Frédéric Antoine, 41 ans, il a été retrouvé avec 26 doses de la même drogue et Rs 3 150. Louis Enroy Julien Frappier figure aussi parmi les suspects. Ce dernier, âgé de 22 ans, avait Rs 1 800 et quatre doses d'héroïne. Le dernier suspect, Literie Hansley Désiré Latire, il a été coffré avec Rs 4 500 et 30 doses de drogue.

L'opération était menée par le chef inspecter Alain Christian Ramtanon de l'Anti Drug and Smuggling Unit de la Central Division. Le soutien des commandos Marcoss, de la National Coast Guard, des policiers de la Special Supporting Unit et un chien renifleur a aussi été sollicité.