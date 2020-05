Ile Maurice: Escroquerie - Partis faire une «test drive», père et fils disparaissent avec une Mercedes

Ils prétendaient être hautement intéressés par une voiture. Sauf que Neerunjun Dewdharee, âgé de 57 ans, et son fils Nikhil Dewdharee, ne sont jamais venus rendre la Mercedes qu'ils avaient prise pour une «test drive». Ils ont été arrêtés le jeudi 21 mai dernier, après plus d'un an.

C'était le 8 décembre 2018 que père et fils étaient partis voir le propriétaire de la voiture. Ce dernier leur a remis les clés pour la tester et leur a demandé de rendre le véhicule au plus tard le 10 décembre. Depuis, la victime n'a plus eu de nouvelles. Les deux hommes sont restés injoignables.

Le propriétaire a fini par consigner une déposition au poste de police de Rose-Hill le 14 mai 2019. L'enquête a été confiée à la Criminal Investigation Division de Rose-Hill et les officiers de cette unité ont arrêté les suspects cette semaine. La voiture a été récupérée.

L'enquête est menée par l'inspecteur Pirbacosse et son équipe sous la supervision du surintendant de police Bansoodeb.