Afrique: AfricaRice lance son nouveau site web bilingue

communiqué de presse

Abidjan, Côte d'Ivoire — - Pour célébrer la Journée internationale de la diversité biologique (22 mai), le Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau site web au design dynamique et épuré, dont l'utilisation et la navigation sont aisées.

Les utilisateurs peuvent choisir entre l'anglais et le français, et accéder facilement à des informations actualisées sur des sujets, des initiatives et des innovations clés relatives aux systèmes alimentaires à base riz en Afrique.

AfricaRice est un Centre d'excellence panafricain de recherche, de développement et de renforcement des capacités dans le domaine rizicole. Il contribue à la réduction de la pauvreté, à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs et des autres acteurs de la chaîne de valeur du riz en Afrique. Cette mission est possible en augmentant la productivité et la rentabilité des systèmes agroalimentaires à base riz, tout en assurant la durabilité des ressources naturelles.

La date du lancement coïncide avec la Journée internationale de la diversité biologique, car le nouveau site web met en lumière l'engagement d'AfricaRice à atteindre, grâce à ses travaux, les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Un certain nombre de ces ODD repose sur la biodiversité, qui reste un facteur clé pour rendre notre système alimentaire plus durable.

AfricaRice a été au premier plan des efforts internationaux de collecte et de conservation des ressources génétiques du riz en Afrique. En février 2020, le Centre a inauguré le Centre de biodiversité du riz pour l'Afrique (CBRA). Une composante majeure du CBRA est la nouvelle banque de gènes d'AfricaRice, qui détient la plus grande collection de riz africain au monde et la plus grande collection de riz en Afrique.

Des informations sur la banque de gènes ainsi qu'une multitude de ressources pertinentes, y compris des publications scientifiques, des bases de données et des exemples de réussite, sont partagées sur le site web d'AfricaRice. Nos parties prenantes, nos partenaires et les utilisateurs intéressés sont invités à découvrir les activités et les réalisations du Centre à travers des thèmes interconnectés.

Les nouvelles fonctionnalités du site web incluent les informations sur des questions de portée mondiale et transversales, telles que le genre, le changement climatique, la nutrition et l'emploi des jeunes, entre autres. Les innovations rizicoles pour l'Afrique développées avec des partenaires sont mises en avant, notamment les outils, les technologies, les équipements agricoles, les modèles et les applications. Une nouvelle section sur l'impact de la recherche d'AfricaRice en Afrique est proposée.

« Notre site web est un élément essentiel de notre stratégie de communication », a déclaré Dr Harold Roy-Macauley, Directeur général d'AfricaRice. « Nous nous réjouissons à la perspective de vous tenir informés de notre travail passionnant et efficace grâce à cette nouvelle plateforme repensée, qui sert de « porte d'entrée » à notre Centre pour bon nombre de nos partenaires ».

SOURCE Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice)