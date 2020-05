Soudan: A l'occasion de la fête, Hamdouk appelle au respect des directives anti-Corona

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a appelé tous les citoyens à continuer de suivre les conseils préventifs et à réduire les rassemblements et les mouvements inutiles afin de traverser en toute sécurité la menace de la pandémie de Corona et ses effets dévastateurs malgré les mesures sévères sur la vie des citoyens.

Dans son discours à l'occasion de l'Aïd Al-Fitr, le Premier ministre a examiné un certain nombre de sujets, notamment le partenariat entre les agences gouvernementales de transition, les différentes forces régulières, les comités de résistance et les comités des services et du changement, abordant les efforts conjoints pour assurer la fourniture des denrées alimentaires nécessaires aux citoyens.

Dans son discours, il a également évoqué les réalisations du gouvernement de transition dans le domaine de la promotion de la production agricole, de la nouvelle structure des salaires en plus des efforts de lutte contre la pandémie COVID-19 et la contribution du personnel médical.

Hamdouk a abordé le premier anniversaire du massacre de démantèlement du sit-in, implorant pour l'esprit des martyrs de la révolution soudanaise, soulignant la nécessité vitale d'assurer la justice et la responsabilité contre les auteurs du crime.