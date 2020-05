Soudan: Un projet de décision sur la sortie de la MINUAD et son successeur

Khartoum — Le Ministère des affaires étrangères a annoncé qu'il avait reçu, par le biais de la Mission permanente du Soudan à New York, un projet de résolution du Conseil de sécurité sur la sortie de la MINUAD et le mécanisme qui lui succéderait, et a renvoyé le projet au Conseil souverain de transition et au Conseil des ministres.

Le ministère a déclaré dans un communiqué de presse que le ministre des Affaires étrangères avait appelé à une réunion urgente des dirigeants du ministère au cours de laquelle il a passé en revue le projet de résolution et l'étendue de sa réponse et le respect des huit revendications mentionnées dans la lettre du Soudan au Secrétaire général des Nations Unies , au président de la Commission de l'Union africaine et au président du Conseil de sécurité .

La déclaration a ajouté qu'après avoir étudié le projet, la réunion avait décidé d'envoyer un ensemble de propositions à notre mission permanente auprès de l'Organisation des Nations Unies afin de commencer immédiatement à modifier le projet de résolution. La mission a engagé de nombreux contacts avec les États Membres du Conseil de sécurité.

Les dirigeants du Ministère ont également appuyé ces efforts-là en établissant des contacts avec les dirigeants de l'Union africaine, dont le plus récent était la participation du Sous-secrétaire du ministère des AE à la réunion web-conférence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur ce sujet.

Le ministère a confirmé qu'il poursuivrait son suivi direct des consultations du Conseil de sécurité menant à la résolution qui répond aux huit revendications identifiées dans la lettre du Soudan du 27 février 2020.