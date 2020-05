Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Le groupe Afrique Gold apporte un appui de 180 millions de FCFA

Contribuer aux côtés du gouvernement à la riposte contre la pandémie du coronavirus. Telle est la quintessence de la cérémonie de remise de don du groupe Afrique Gold, opérateur minier des mines d'or de Bonikro et de Hiré.

Ce don, d'une valeur de 180 millions de Fcfa, a été remis au ministère des Mines et de la Géologie, le 13 mai à l'immeuble Postel 2001, sis au Plateau. Il est réparti comme suit : 30 millions de Fcfa destinés aux populations de Hiré et d'Oumé, appui qui continuera pour les deux prochains mois ; 150 millions d'appui financier direct au gouvernement. Ils seront versés en 3 mois à raison de 50 millions par mois.

La première tranche est répartie entre les ministères de la Santé et de l'Hygiène publique (30 millions) et de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté (20 millions).

Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean Claude Kouassi, n'a pas caché sa satisfaction face à cet important geste qui vise à soutenir le plan de riposte des autorités ivoiriennes pour contenir la pandémie. Il a traduit sa profonde gratitude à l'entreprise minière pour son engagement en faveur du mieux-être des populations.

« Cet appui contribuera, soyez-en rassurés, à faire reculer la pandémie, ainsi qu'à porter aide et assistance à ceux de nos compatriotes qui ont le plus besoin », dixit Jean Claude Kouassi, qui avait à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné.

Jean Claude Diplo, Pdg d'Afrique Gold, a, pour sa part, félicité chaleureusement le gouvernement de Côte d'Ivoire pour la clarté de son leadership et la pertinence de sa stratégie de lutte contre le Covid-19.