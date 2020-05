Ile Maurice: COVID-19 - 8% des Mauriciens ont été dépistés

communiqué de presse

« Le pourcentage de personnes testées pour le Covid-19 à Maurice s'élève à 8% », a indiqué le porte-parole du Comité national de communication sur le Covid-19, Dr Zouberr Joomaye, lors d'un point de presse en début de soirée, au Bâtiment du Trésor à Port Louis.

A ce jour, un total de 101 052 tests a été effectué dont 26 339 tests PCR et 74 713 tests antigènes rapides. Le programme massif de dépistage a été réalisé de façon systématique, a affirmé Dr Joomaye, en ciblant ceux qui sont en première ligne pour, notamment, lutter contre le Covid-19, offrir des services essentiels et faciliter l'approvisionnement en denrées alimentaires, produits de première nécessité et médicaments.

Concernant le rapatriement des ressortissants mauriciens bloqués à l'étranger, Dr Joomaye a invité ces concitoyens à faire preuve de patience et a assuré que le ministère des Affaires étrangères coordonne les opérations pour qu'ils soient rapatriés dans les meilleurs conditions et délais. Il a rappelé que le retour au pays se fait sur ordre prioritaire : les malades et les personnes âgées d'abord, ensuite les familles avec enfants et les étudiants.

Sur le volet sanitaire, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a, pour sa part, signalé que tous les services et départements de santé opèrent désormais normalement.

Depuis la reprise partielle le 15 mai 2020, le nombre de patients qui se rendent dans les hôpitaux, dispensaires et mediclinics est en hausse, avec plus de 16 500 patients reçus, 12 000 personnes qui se sont présentées à leur rendez-vous, et 555 opérations chirurgicales réalisées, a-t-il précisé. Il a déclaré que le système de 'Covid testing centres', mis en place dans quatre hôpitaux régionaux du pays, est adéquat en permettant d'isoler les patients à risque, et de faire une analyse et un rendu rapides des résultats de dépistage.

En outre, Dr Jagutpal a lancé un appel au public de ne venir accompagner que d'une seule personne, et de continuer à respecter les règles de distanciation et d'hygiène dans tous les établissements de santé. Des postes de désinfection pour se laver les mains y ont aussi été aménagés à l'intention de la population.

Quant au ministre du Tourisme, M. Georges Pierre Lesjongard, il a parlé de l'impact désastreux du Covid-19 sur l'industrie touristique à Maurice et dans le monde. Il a souligné que le secteur génère 120 000 emplois directes et indirectes au niveau local, d'où la nécessité d'être solidaire dans ces temps difficiles et de préparer la reprise, qui se fera à l'ouverture des espaces aériens.

Selon le ministre, plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents acteurs de l'industrie pour passer la situation actuelle en revue et proposer des mesures pour le redémarrage des activités. Le consensus dégagé de ces rencontres est l'importance de transformer le tourisme local en tourisme vert, basé sur des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. A cet effet, une nouvelle image de la destination Maurice est envisagée pour que le pays reste attractif.