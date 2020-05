Soudan: Le Premier ministre condamne les attaques répétées contre des personnels médicaux et sanitaires

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdallah Hamdouk a condamné les attaques répétées qui continuent d'avoir lieu contre les cadres médicaux et sanitaires du pays, et a assuré que l'État traiterait cette question par le biais de la loi dissuasive.

Dr Hamdouk avait présidé une réunion avec les représentants du cabinet unifié des médecins et coordonné les représentants des spécialistes, en présence des ministres des affaires du cabinet, de la santé, de la justice, de l'intérieur, du procureur général et du procureur général.

Le Premier Ministre a condamné les attaques répétées contre le personnel médical et sanitaire, et il a souligné à cet égard la nécessité d'accélérer l'approbation du projet de loi pour protéger de toute urgence le personnel médical et saniatire et mettre en place une police pour protéger les installations médicales et sanitaires et les réhabiliter si nécessaire.