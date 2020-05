Togo: Appui de Mercy Ships à la riposte à la COVID-19 au Togo

Un lot de matériels composé de 1500 Equipements de Protection Individuel (EPI) et de 05 thermomètres infra-rouges a été réceptionné cet après-midi à la frontière Togo-Benin (Hilacondji) par la Représentante Résidente de l'OMS au Togo, Dr DIALLO Fatoumata Binta Tidiane.

Ce lot est offert par Mercy Ships, représenté par son Directeur Régional Afrique, Dr Pierre M'PELE. Ce don vise à renforcer les efforts louables consentis par le gouvernement togolais pour apporter une réponse efficace et ferme à la pandémie de Coronavirus qui sévit dans le monde actuellement. Chaque ensemble est composé d'une charlotte, une paire de lunettes médicales, un masque FFP2, une paire de gants, une surblouse chirurgicale et une paire de couvre chaussure à usage unique. Il faut noter que Mercy Ships et le gouvernement de la République Togolaise et Mercy Ships entretiennent d'excellente des relations de partenariat depuis les années 1990.

Très touchée par ce geste, Dr Diallo a remercié les responsables de Mercy Ships et promis transmettre le plus vite possible ce don à qui de droit. Joignant le geste à la parole, la Représentante de l'OMS a remis les kits aux responsables sanitaires du Togo, représentés par le Médecin Colonel AGBA Komi, Directeur de l'Ecole des services de santé des armées de Lomé (ESSAL), membre de la coordination nationale et Dr AGBA Maheza, Pharmacienne au Ministère de la santé et de l'hygiène publique, membre du comité de gestion de matériels et équipements COVID 19 au Togo. Ils ont à leur tour exprimé leur reconnaissance et promis rendre compte à l'autorité et faire un usage efficient du matériel reçu.