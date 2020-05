Algérie: Le Premier ministre présente ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd El-fitr

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé, samedi soir, ses vœux au peuple algérien, à l'occasion de l'Aïd El-fitr, priant Allah de lever cette pandémie sur l'Algérie.

"Le mois sacré s'achève par le jeûne et l'adoration, mais aussi avec l'amertume de la perte de frères et sœurs parmi notre peuple des suites du coronavirus", a écrit le Premier ministre sur Tweeter, priant le Tout-Puissant de "combler les défunts de Sa grâce éternelle et les malades de guérison".

"Aussi, accueillons-nous l'Aïd El-fitr en implorant Allah de nous épargner cette épidémie et de nous aider à en venir à bout, Bonne fête de l'Aïd à toutes et à tous et que chaque année vous apporte le bonheur", a-t-il conclu son tweet .