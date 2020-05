Soudan: Le ministère des AE reçoit un projet de résolution sur la sortie de la MINUAD

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'il avait reçu, par le biais de la mission permanente du Soudan à New York, un projet de résolution du Conseil de sécurité sur la sortie de la MINUAD et le mécanisme qui le succéderait, indiquant qu'il a renvoyé le projet de résolution à chacun des Conseils souverains de transition et Conseil des ministres.

Le ministère a déclaré dans un communiqué de presse que le ministre des Affaires étrangères avait appelé à une réunion urgente des dirigeants du ministère pour discuter du projet de résolution et de l'étendue de sa réponse et du respect des huit demandes mentionnées dans la lettre du Soudan au secrétaire général des Nations unies, au Président de la Commission de l'Union africaine et au chef du Conseil de sécurité.

Le ministère a déclaré qu'après avoir examiné le projet de résolution, la réunion avait décidé d'envoyer un ensemble de propositions à la mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies pour commencer à introduire immédiatement les amendements nécessaires dans le projet de résolution, ajoutant que la mission avait engagé des contacts approfondis avec États membres du Conseil de sécurité à cet égard.

Le ministère a indiqué qu'il avait également pris des contacts avec les dirigeants de l'Union africaine dans le but de soutenir son mouvement, expliquant que le dernier de ces contacts était l'adresse du sous-secrétaire du ministère à une réunion de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Conseil sur cette question.

Le Ministère a affirmé qu'il poursuivrait son suivi direct des consultations avec le Conseil de sécurité pour parvenir à une résolution qui réponde aux huit demandes figurant dans la lettre du Soudan du 27 février 2020.