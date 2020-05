Soudan: Une Délégation de haut niveau aux États du Sud et de l'Est du Darfour

Khartoum — M. Muhammad Hassan Al-Taayishi, membre du Conseil Souverain dirige ce dimanche une délégation de haut niveau dans les États de l'Est et du Sud du Darfour dans le cadre des visites prévues par les Conseils souverain et des ministres et les institutions de sécurité de tous les États du Soudan pour s'informer sur leurs conditions et problèmes et travailler pour les résoudre.

Al-Taayishi a déclaré à SUNA que la visite s'étend sur trois jours et comprend la ville de Nyala, capitale de l'État du Sud-Darfour, les localités de Tulus, Umm Davuq, Mershing, la ville d'Al-Daein, la localité de Firdous et Bilail.

Les visites visent à rencontrer les services de sécurité et les dirigeants civils et les chefs des forces de liberté et de changement dans ces localités et à ouvrir un dialogue direct pour formuler des avis sur la situation en matière de sécurité au Darfour et discuter des problèmes d'instabilité de sécurité et de la prolifération des armes et comment les collecter.

Il a déclaré que les problèmes de santé seront examinés dans la région, en particulier le coronavirus, et comment coordonner entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États pour réduire les effets négatifs de de cette pandémie.