Cote d'Ivoire: Coronavirus/Dabou - Jean-Claude Niangne Yédé, entend renforcer les dispositifs sanitaires dans les établissements scolaires

Le maire de Dabou, Jean-Claude Niangne Yédé, a exprimé, le samedi 23 mai 2020, sa volonté de renforcer les dispositifs sanitaires dans les établissements scolaires de sa commune, afin de lutter contre la pandémie à coronavirus. C'était lors du point de presse quotidien sur la gestion de la COVID-19.

« A la faveur de la rentrée des classes, nous allons renforcer, dès lundi, les dispositifs sanitaires dans les écoles. Cela passe par des distributions gratuites de produits d'hygiène et de protection. A savoir, des masques, des seaux et du gel hydroalcoolique », a indiqué Jean-Claude Niangne Yédé.

Et de rappeler que le conseil municipal de Dabou a mené de nombreuses actions pour lutter contre la pandémie et soutenir les populations. Notamment la distribution de vivres et de non vivres, la fermeture des maquis et restaurants et la désinfection des marchés et autres lieux publics.

Mais compte tenu de 05 cas confirmés, a-t-il déclaré, de nouvelles mesures seront mises en place pour compléter les dispositions anciennes.

Il s'agit de l'installation de pistolet de contrôle de température aux entrées de la ville, la mise en place d'une unité de lutte contre la COVID-19 et du renforcement de la sensibilisation.