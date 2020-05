Soudan: Al-Burhan félicite les forces armées pour le bienheureux Eid al-Fitr

Khartoum — Le président du Conseil souverain de transition, le commandant en chef , Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a présenté les meilleurs vœux et félicitations à tous les chefs des forces armées, officiers, sous-officiers et soldats de diverses classes et aux forces de soutien rapide et tous stationnés dans les points frontaliers à l'occasion de l'Aïd Al Fitr.

Le commandant en chef a exprimé à cette occasion dans une circulaire de presse son souhait que Dieu rende la fête à tous, et que le Soudan soit plus prospère et invulnérable sous une paix, une justice et une liberté permanentes sous la protection de ses forces armées, prêt à préserver le pays et les gains du peuple soudanais.