Cote d'Ivoire: COVID 19 - Don de kit sanitaire et alimentaire aux étudiants

Le lundi 18 mai, au Forum de l'université Félix Houphouet Boigny, les responsables de GG ( générations gagnantes ) ont offert des vivres et des non vivres composé de cartons de sardines, de sacrés de riz, de bidons d'huile, d'une centaine de seau à lavage de main, de gels hydroalcooliques , de packs de tomates et pâtes alimentaires aux étudiants de cette Université.

"La covid 19 est quelque chose de mauvais , mais nous avons remarqué que cette situation nous a vraiment rendu solidaires les uns envers les autres et c'est vraiment une bonne chose .

Plusieurs cadres sont issus de l'université Félix Houphouet Boigny de Cocody c'était vraiment normal pour nous de soutenir nos frères et sœurs étudiants" a déclaré Maïsan koffi porte parole et SG de Générations Gagnantes.

Les étudiants, par la voix du secrétaire général de la Fesci Saint Clair Allah alias Makelele ont remercié GG pour les dons : " nous sommes touchés par le geste que vous venez de poser , beaucoup oublient qu'il y a des étudiants dans les cités universitaires dont les parents vivent à l'intérieur du pays.

Donc c'est vraiment un beau cadeau et un bon soulagement que vous nous faites (... ) Et oui avec cette pandémie que vit le monde nous avons également compris que seuls nous les Hommes on ne peut arriver à rien, c'est ensemble qu'on pourra s'en sortir et vaincre.

Alors arrêtons de se faire du mal et avançons tous ensemble pour la paix et le développement de notre pays(... ) Restons toujours ensemble même quand la covid 19 sera passée" a ajouté, tout joyeux le général Makelele président de la Fesci.