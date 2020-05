Togo: La ville de Kara endeuillée par un grave accident de la circulation

Des morts, des blessés et des dégâts majeurs, c'est le bilan d' ayant endeuillé la ville de Kara à l'intérieur du Togo à 420 km au nord de Lomé. Le carrefour Tomdè a connu un drame mercredi soir aux environs de 19h, quand le conducteur d'un camion a perdu le contrôle de son engin faisant plusieurs morts et blessés avec des dégâts matériels déplorables.

Des victimes froidement écrasées, du sang partout, les témoins de l'accident sont sous le choc et c'est toute la ville qui est consternée par la gravité de l'incident meurtrière. Le nombre de morts reste non encore connu avec exactitude puisque d'aucun parle de 5 morts pendant que d'autres indiquent une vingtaine avec de graves blessés dans un état inquiétant et d'importants dégâts.

A l'origine, le conducteur d'un gros porteur fou, qui traversait la ville à vive allure perdant à un moment donné, le contrôle de son engin et le véhicule fini par tout ramasser sur son passage dans les encablures du Carrefour Tomdè ne laissant aucune chance de survie aux passagers.

Les nombreux témoignages rapportés par des confrères journalistes du milieu, font état de ce que le conducteur traversait la ville à vive allure. Arrivé au niveau de ce Carrefour très animé de la ville, il se rendra compte que son frein a lâché et se retrouve incapable d'éviter l'irréparable. De même, le véhicule étant démuni de klaxon, les cris « quittez, quittez », à peine perceptibles de son apprenti à bord n'ont rien pu sauver.

S'étant rendu compte de la situation, et pris de panique, il a vainement manœuvré, tournant désespérément son volant comme pour échapper au pire mais le véhicule qui ne peut être maitrisée a fini sa course sur ceux qui étaient au bord de la route notamment des passants et des revendeuses.

Les douleurs de la mort dans l'âme devant ce drame, c'est le cœur meurtri que Kara compte ses morts après le passage infernal de ce camion, auteur de ce sinistre resté graver dans la mémoire des survivants.