Congo-Brazzaville: Les anciens pensionnaires du CNFF créent leur association

Treize ans après avoir écrit l'une des plus belles pages du football congolais lors de la CAN junior 2007, les anciens pensionnaires du Centre national de formation de football ont créé leur association éponyme.

L'Association du Centre National de Formation de Football Génération 2005-2007 devrait être présentée ce lundi au grand public congolais. Une trentaine d'anciens pensionnaires du prolifique centre de formation, logé au Stade Alphonse Massamba-Débat, veut faire perdurer l'aventure débutée en 2005.

Tous n'ont pas participé à la glorieuse campagne de la CAN junior 2007, tous n'ont pas converti leur formation en carrière professionnelle, mais tous veulent œuvrer, ensemble, pour le développement du football congolais.

« Dans le but de s'entraîder entre amis de ladite génération, des générations antérieures et postérieures à la nôtre et de soutenir le football congolais et toutes ses entités », fait savoir l'association, à but non lucratif, qui communiquera prochainement sur ses axes de travail.

L'association sera présidée par Delvin Ndinga et Fodé Doré (vice-président). Mboungou Soume et Ardin Moussiessi (secrétaires) et Alexis Tsoutsou et Dalphin Bassompa (chargés de communication) et Yann Melo et Loparimi (trésoriers) complètent le bureau.