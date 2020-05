Ile Maurice: COVID-19 - L'Inde envoie un second chargement de médicaments essentiels à Maurice

communiqué de presse

Un deuxième stock de médicaments essentiels, dont dix tonnes de médicaments ayurvédiques, en provenance de l'Inde, est arrivé à Maurice hier à bord du navire de la marine indienne, l'INS Kesari.

En outre, une équipe médicale indienne comprenant, entre autres, un médecin spécialiste de santé communautaire, un pneumologue et un anesthésiologiste, ont débarqué à Port Louis en vue d'un échange d'expérience et d'expertise avec les autorités de santé mauriciennes. L'équipe a été accueillie par le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal.

Il est à noter qu'un vol cargo spécial d'Air India au départ de Delhi, avait amené une première cargaison de 13 tonnes de médicaments d'importance vitale à Maurice le 15 avril dernier, dont un demi-million de comprimés d'hydroxychloroquine.

Ce nouvel envoi de médicaments ainsi que d'une équipe médicale fait suite à une demande du gouvernement mauricien. Il met en relief les relations uniques entre les deux Républiques de même que le partenariat de longue date dans le secteur de la santé publique.

Cette collaboration s'inscrit également dans le cadre de la mission SAGAR (Security And Growth for All in the Region - sécurité et développement pour tous, dans la région), élaborée par le Premier ministre indien, M. Narendra Modi, lors de sa visite à Maurice en mars 2015, pour signifier l'engagement de la Grande Péninsule à travailler avec ses voisins et partenaires maritimes de la région de l'océan Indien. A cet effet, les Maldives, Madagascar, les Seychelles et les Comores ont aussi pu bénéficier de livraison de vivres.

