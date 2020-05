Cameroun: Entrepreneuriat - Plus de 20 000 PME créées en sept ans

Les réformes mises en place par le gouvernement ainsi que le lancement des Centres de formalités de création des entreprises ont boosté l'activité.

Avant 2011, créer une entreprise au Cameroun s'apparentait à un long chemin de croix. Et les instruments d'évaluation de l'environnement des affaires, à l'instar du Doing Business, classaient toujours le Cameroun dans les profondeurs de leur hit-parade. Avec le lancement des Centres de formalités de création des entreprises (CFCE), la donne a radicalement changé.

En effet, avec le lancement de ces guichets uniques regroupant toutes les administrations intervenants dans le processus de création des entreprises, 33 000 entreprises ont été créées de 2010 à 2014, dans un délai n'excédant pas souvent 72 heures a-t-on appris au cours d'une journée d'information sur les CFCE que vient d'abriter la capitale camerounaise.

En plus de la réduction substantielle des délais de création des entreprises, les CFCE ont contribué à réduire les coûts de ces opérations. Ces coûts, précise-t-on au ministère des PME, sont en effet passés de 250 000 F, à près de 50 000 F seulement.

Au classement de 2015 des entreprises au Cameroun, on comptait 23 427 structures. Soit un peu plus de 6000 de plus qu'en 2014 et environ plus de 10 000 plus qu'en 2010. La 4è édition du répertoire et démographie des entreprises en 2016 indique qu'au cours de cette année, le Cameroun comptait 28 872 structures modernes.

D'après cette étude, plusieurs raisons expliquent cette situation. Il s'agit notamment d'une meilleure couverture du champ, la formalisation des entreprises existantes, les créations de nouvelles entreprises personnes physiques, la mise à jour de l'identifiant unique. Au-delà de ces facteurs, il faut dire que cette performance est le résultat des nombreuses réformes engagées par le gouvernement pour faciliter la création des entreprises.

Avec les Centres de formalités de création d'entreprises (outil mis en place pour simplifier les procédures de création des entreprises) par exemple, on dénombre 15 219 entreprises créées dans ce cadre, soit un accroissement de 15,8% par rapport à l'année précédente.

La dynamique va donc aller croissante avec l'accompagnement des structures telles que l'Agence de promotion des Pme, la Banque des Pme, etc. Dans les détails, les entreprises modernes implantées au Cameroun s'illustrent davantage dans le secteur tertiaire. Selon l'Institut national de la statistique, sur 100 entreprises, 89 exercent des activités du tertiaire.

Pour ce qui est du secondaire, sont fortement représentées dans ce classement, les entreprises de Btp et les structures faisant dans les activités manufacturières telles que la fabrication de produits à base de céréales, fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou en carton, imprimerie et reproduction ».

La branche « sylviculture et exploitation forestière » se taille la part du lion dans le secteur primaire représenté dans ce classement des entreprises modernes en 2016 à 1,1%.