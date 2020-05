Gabon: Lee White et Oswald Séverin Mayounou à la Zone économique spéciale de Nkok

Libreville, le 22 mai 2020 - Le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan climat, des Objectifs de développement durable et du Plan d'affectation des Terres, Prof. Lee White, accompagné de son ministre délégué, M. Oswald Séverin Mayounou, et du directeur général des industries, du commerce, du bois et de la valorisation des produits forestiers, M. Auguste Ndouna Ango, a visité ce jour les unités de transformation du bois Greenply, Wood Tech, Cluter, et Starply Gabon situées dans la Zone économique spéciale de Nkok.

Cette visite, deuxième du genre après celle effectuée dans la zone portuaire d'Owendo ce mardi, s'inscrit dans le cadre du contrôle relatif à l'application des mesures de prévention contre la Covid-19 visant à assurer la protection du personnel dans l'industrie du bois. Ce fut également l'occasion pour le ministre Lee White d'échanger avec les opérateurs de ces unités de transformation du bois.

Ces mesures concernent : la réduction des effectifs, le respect des règles de distanciation sociale de 1 mètre entre les travailleurs, l'obligation de porter un masque, la mise à disposition de savon et de gel hydro-alcoolique.

« Il faut vraiment que nous optimisions nos systèmes de transformation et de production de bois, et que nous trouvions un moyen de nous adapter au contexte et aux circonstances de cette crise pour un développement plus efficace de l'activité forestière. Lors de ma visite au port d'Owendo, il y a 3 jours, nous avons constaté que les agents ont trouvé le moyen d'être plus efficace malgré la réduction des effectifs sur le terrain. Donc nous allons pouvoir sortir de cette crise avec plus d'efficacité », a déclaré le ministre des Forêts.