Gabon: << Faut laisser >> - Le single surprise de Amenem et Mink's

Au terme du neuvième épisode du catalogue challenge dont ils étaient les invités, Amenem et Mink's ont annoncé la sortie surprise du titre " Faut laisser ".

La plate-forme xxl au mic a été le lieu où Amenem et son compère Mink's ont annoncé la sortie d'un titre dont ils sont les interprètes. Il s'agit de single vidéo dénommé " Faut laisser ".

Pour la petite histoire, la chanson parle des relations compliquées que les hommes peuvent avoir les femmes. Des relations supposées être amoureuses, dont le pilier est le matériel et l'argent. Dans ces histoires, les hommes dépensent sans compter et finissent par se casser la tête au moment où la femme tombe sur un porte-monnaie qui répond à ses aspirations. Au vu de la situation Amenem et Mink's demandent à celui qui est dans cette situation d'emprunter le chemin de la raison, d'où le titre " Faut laisser ".

Il faut noter la présence du célébrissime " Petit Mayombo " en invité dans la vidéo. " Faut laisser " de Amenem et Mink's connaît un succès non négligeable sur la toile. Il compte plus de 7.000 vues à l'heure où nous publions cet article.