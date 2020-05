Gabon: OYEM - Les Travaux du stade d'Engong ont déjà débuté

La réhabilitation du stade Engong d'Oyem est désormais effective. Les travaux sont dirigés par la Société de sécurité et de services. L'aire de jeu, l'enceinte et les alentours du stade sont pris en compte, et cela devrait durer un mois.

Le ministère des Sports a enfin entamé les travaux de réhabilitation du stade Engong d'Oyem. Le gouvernement réagis ainsi donc à la volonté des populations de cette contrée du pays qui se plaignaient que ce joyau architectural soit laissé à l'abandon. Les travaux ont été lancés il y a quelques jours seulement par la société de sécurité et de services. Elle s'occupera de la rénovation, de la réfection de l'aire de jeu et des alentours du stade Engong d'Oyem, après la découverte des dégâts causés par l'incendie criminel de son salon VIP.

Le ministère des Sports, après l'appel d'offres, a sollicité une entreprise gabonaise, la Société de sécurité et de services (SSS), pour les travaux de remise à neuf dudit stade ; l'aire de jeu et des alentours de l'infrastructure. Depuis quelques jours, cette entreprise et ses ouvriers sont à pied d'œuvre à Assok-Ngome, pour accomplir ce qui serait un miracle afin que ce stade puisse accueillir les prochains matchs des Panthères du Gabon, comme le souhaite le ministre Frank Nguéma.

« Ce travail sera fait minutieusement et en plusieurs étapes. Car, l'objectif visé est que, d'ici un mois, l'aire de jeu du stade Engong retrouve sa verdure d'antan et, surtout, qu'elle soit de nouveau praticable », a indiqué l'ADG de la SSS Brice Ondo Ndong. Les alentours du stade sont également pris en compte dans ce vaste travail qu'effectuera ladite société.