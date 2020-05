Congo-Brazzaville: Faune - Les végétaliens plaident pour une loi protégeant les animaux

Face aux menaces que font peser l'élevage et l'abattage des animaux, les végétaliens sollicitent des gouvernements du monde l'adoption d'une loi protégeant les animaux. Une communication a été faite à ce sujet à Pointe-Noire.

Pour les végétaliens, citant le message diffusé par suprememastertv.com, « Le monde brûle, il menace d'empirer à tout moment, humains et animaux périssant à un rythme alarmant. Le ciel et la Terre nous frappent avec de nouvelles maladies plus étranges. Les signes destructeurs sont évidents partout. Les signes avant-coureurs sont rouges et évidents dans le monde entier. Notre climat accélère. L'élevage des bovins, ovins ou porcins, de la volaille, qui produisent les industries laitières et toute usine créée à partir des produits provenant du règne végétal. Alors, arrêter ces entreprises meurtrières est le moyen le plus rapide de refroidir notre planète terre».

La loi végane est le moyen le plus efficace de sauver le monde"Distingués responsables gouvernementaux, je vous suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, pour aider notre monde du mieux que vous pouvez. Je vous remercie pour cela. Vous devez protéger tous ceux qui sont sous votre férule : concitoyens du monde comme animaux et tout autre être vivant. Vous avez le pouvoir d'arrêter tout cela en adoptant une loi végane protégeant les animaux », a dit maitre Suprême Chang Hai et de conclure «Faites la loi végane pour sauver notre monde. Faites du véganisme la loi ».