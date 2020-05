Ile Maurice: Lallmatie - Verbalisé pour quatre délits, il porte plainte contre la police

Ce jeune homme de Brisée Verdière, âgé de 21 ans, a porté plainte contre la police de Lallmatie, dimanche 24 mai. Ce, après qu'il a été pris en contravention pour n'avoir pas présenté son permis de conduire. Sa vignette d'assurance n'était pas non plus affichée. Sans compter qu'il ne s'est pas arrêté au contrôle policier et a violé le couvre-feu.

Le conducteur a pour sa part une autre version de l'histoire. Il soutient que des policiers l'ont poursuivi et l'ont passé à tabac. Il explique que deux policiers l'ont d'abord giflé et l'ont contraint à sortir de sa voiture en lui donnant des coups de pied et de poing. C'est dans un véhicule de police qu'il a été conduit au poste pour une fouille. Rien d'incriminant n'a été retrouvé sur lui mais le jeune homme soutient que la somme de Rs 2 000 qui se trouvait dans sa boîte à gants a disparu.

L'habitant de Brisée Verdière explique qu'aux alentours de 14 h 50 alors qu'il se trouvait à Lallmatie, il a remarqué cinq policiers qui effectuaient un exercice «stop and check». Il a admis qu'il savait qu'il n'était pas autorisé à sortir les dimanches.

L'automobiliste a ainsi continué sa route sans s'arrêter. Deux policiers l'ont alors poursuivi.