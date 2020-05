Congo-Kinshasa: Partenariat France - Signature d'une convention pour renforcer le Programme Santé Mère - Enfant de Kinshasa

L'état du système de santé est une source de préoccupation majeure en RDC. Les taux de mortalité infantile et maternelle sont parmi les plus élevés au monde en raison notamment, de la dégradation des services de santé, des ressources financières limitées des ménages et des dysfonctionnements au sein des hôpitaux (infrastructures délabrées, manque d'équipement et de personnel... ).

Ainsi, l'Agence Française de Développement (AFD) et l'opérateur français CREDES associé à Médecins du Monde ont signé une convention de financement, le week-end dernier, pour soutenir le Programme Santé Mère Enfant en zone urbaine périphérique de Kinshasa, (PROMEKIN).

L'Ambassadeur de France en RDC, M. François Pujolas, s'est réjoui de cette convention qui «illustre de manière exemplaire le partenariat franco-congolais sur les questions de santé et s'inscrit totalement dans le cadre de la feuille de route sur la lutte contre les épidémies adoptée en novembre dernier à Paris, lors de la rencontre entre les présidents Tshisekedi et Macron».

Le présent projet contribue pleinement aux axes stratégiques de l'aide française pour la RDC, réaffirmés par la déclaration conjointe France-RDC conclue lors de la visite du ministre Jean-Yves Le Drian à Kinshasa en mai 2019.

Il s'inscrit aussi en partie dans le cadre de l'initiative Santé en commun prise récemment par la France afin d'aider les pays partenaires à faire face à la survenance du coronavirus. Le projet est financé à travers une subvention de 17 millions d'euros de l'AFD, dont deux millions d'euros sont consacrés à la riposte sanitaire au COVID-19 au travers d'un appui fourni à l'hôpital Monkole et à la plateforme hospitalière qui met en réseau une trentaine d'hôpitaux.

L'objectif général du projet est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité de la population en zone urbaine défavorisée dans deux quartiers périphériques de la ville de Kinshasa (zone de santé de Kingasani et de Binza Météo), en renforçant les collaborations inter-établissement, la qualité et la disponibilité des services de prévention et de soins maternels et infantiles proposés dans le centre Mère-Enfant de référence ainsi que leur accessibilité.

Le projet s'articulera autour de trois axes d'intervention opérationnels :

Renforcer la disponibilité d'une offre de soins de qualité dans des structures privées à but non lucratif participant au service public ;

Améliorer l'accessibilité des populations à une offre de soins de qualité et aux activités de prévention et promotion de la santé génésique notamment ;

Renforcer les apprentissages, les échanges formateurs et les savoir-faire entre les établissements et les professionnels. Toutefois, l'Ambassadeur de France a tenu à souligner que «du fait de la crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de COVID-19 et à ses développements en RDC, notamment à Kinshasa, cette intervention apporte une composante complémentaire pour constituer une réponse d'urgence qui s'inscrit dans le cadre de Plan National de Riposte porté par les autorités congolaises».

L'AFD a ainsi répondu à la demande des partenaires de ce projet (CREDES et Médecins du Monde), les établissements hospitaliers dans deux zones de santé de la ville de Kinshasa (Kingasani et Binza Météo), le Centre Hospitalier de Monkole et la plateforme hospitalière.

L'action de la France s'inscrit en cohérence avec celle de l'Union européenne dont elle est un des principaux contributeurs et des autres Etats membres. L'équipe Europe apporte un soutien de premier plan aux efforts entrepris en RDC pour faire face à l'épidémie de Covid19.