Angola: Le périmètre irrigué de Matala s'engage dans la production d'ail

Matala — La Coopérative "1º de Maio" prévoit de récolter, en juillet, 500 tonnes d'ail sur 450 hectares du périmètre irrigué de Matala, dans la province de Huíla.

S'adressant à l'ANGOP, le président de la coopérative, Victor Fernandes, a informé que des semences d'oignons pour récolter 12 mille tonnes et neuf mille tonnes de pommes de terre étaient réparties sur 600 hectares.

Les agriculteurs associés au périmètre, a-t-il ajouté, s'attendent à récolter plus de 25.800 tonnes de produits divers au cours de cette deuxième saison, malgré le manque d'engrais et de semences de légumes et de légumineuses, pour la deuxième phase de la campagne qui a débuté le 15 Mai.

En plus de la brigade de mécanisation composée de huit machines appartenant à un homme d'affaires et d'autres de certains agriculteurs, de l'église Évangélique synodale d'Angola (IESA) et de l'église Catholique soutiennent également les agriculteurs du périmètre irrigué de Matala, dans la préparation des terres.

Le périmètre irrigué de Matala est le plus grand du pays et possède un canal de 43 kilomètres de long et 11 mille hectares, est exploité par sept coopératives.

Il a été construit dans les années 1960, réhabilité en 2001 et rouvert en août 2002.