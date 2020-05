Angola: Les cours reprennent le 27 juillet dans l'enseignement primaire

Luanda — Les cours dans les établissements publics et privés d'enseignement primaire reprendront officiellement le 27 juillet, selon le décret présidentiel sur la situation de catastrophe de ce lundi.

Les cours ont été suspendus fin mars, en raison de la menace de prolifération du nouveau coronavirus, qui a déjà infecté 70 patients en Angola et en a tué quatre.

Selon le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, qui intervenait lors d'une conférence de presse, la reprise dépendra toutefois de la situation épidémiologique du pays, et les établissements d'enseignement doivent garantir des conditions de distanciation sociale, à l'entrée et à l'intérieur du bâtiment scolaire.

Les écoles doivent gérer les déchets conformément aux règles de biosécurité, y compris la vidange quotidienne des conteneurs de déchets et la disponibilité de conteneurs désinfectés au début de chaque journée de cours.

Selon le décret, les établissements doivent fréquemment renouveler l'air dans les salles de classe, de préférence avec les fenêtres et les portes ouvertes, et disposer de matériaux et de produits de nettoyage pour les bonnes procédures d'hygiène des bâtiments scolaires.