Congo-Kinshasa: Fin de la mission en RDC - Les 12 experts médicaux Chinois mettent le cap sur le Congo-Brazzaville

Le Gouvernement congolais, représenté par ses Vice-ministres des Affaires étrangères et de la Santé publique, a organisé samedi 23 mai dernier, une impressionnante cérémonie au Beach Ngobila, en l'honneur de 12 experts médicaux chinois qui étaient en mission à Kinshasa.

Des certificats d'honneur leur ont été remis, symbolisant la fin de leur séjour de partage d'expérience sur le sol RD congolais, dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Juste après, ces experts sanitaires chinois ont quitté Kinshasa pour poursuivre leur mission au Congo-Brazzaville.

L'Ambassadeur de la Chine en RDC, Zhu Jing, a laissé entendre que le départ de cette équipe d'expertise médicale chinoise de l'autre côté de Brazzaville ne signifiait en aucun cas la cession de la coopération entre son pays et la République Démocratique du Congo. A en croire ce diplomate chinois, la ville de Kinshasa n'était que la première étape de leur tournée sur le continent africain. « La coopération sino-congolaise et notamment dans le secteur de la santé publique va contribuer et se renforcer. Avec tous nos efforts conjoints, on va vaincre le plus tôt possible la pandémie de covid-19. Le meilleur est à venir», a-t-il indiqué.

«Après avoir fait du beau travail en RDC, les experts médicaux Chinois ont quitté Kinshasa pour continuer leur mission à Brazzaville. Merci pour l'hospitalité des amis congolais et vive l'amitié sino-congolaise », peut-on également lire dans une publication dimanche 24 mai, sur son compte Twitter.

Satisfecit du Gouvernement congolais

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo représenté par Raymond Tchedya Patay et Albert Mpeti Biyombo, respectivement vice-ministres des Affaires étrangères et de la Santé publique, a loué le travail titanesque abattu par les médecins de l'équipe d'expertise chinoise, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations que partage depuis toujours la République populaire de la Chine et la RDC, spécialement dans l'appui sanitaire à l'équipe de riposte congolaise contre la Covid-19.

«Le Gouvernement congolais demeure reconnaissant envers les autorités et les peuples chinois pour avoir envoyé les 12 experts sanitaires qui sont venus appuyer l'équipe de la riposte contre la covid-19 en RDC. Ces gestes viennent renforcer notre amitié avec la Chine», a fait savoir le Vice-ministre des Affaires étrangères.

12 jours de travail constant

Pendant les 12 jours passés dans la capitale congolaise, l'équipe d'expertise médicale chinoise ensemble avec l'équipe de riposte coordonnée par le Dr Jean-Jacques Muyembe, a travaillé à fond à leur triple mission, qui consistait notamment à partager leur savoir-faire par des conseils, échanges et séminaires ; donner des formations auprès du personnel soignant congolais et chinois se trouvant sur le sol congolais ; et enfin, avoir des échanges avec les équipes congolaises sur le traitement des maladies infectieuses autres que celle de la Covid-19, dans le seul but d'aider l'équipe de riposte congolaise à renforcer leur capacité de riposte contre la pandémie actuelle.

Leur parcours pendant ces deux semaines à Kinshasa a été caractérisé par des journées d'échanges dans plusieurs sites sanitaires de la capitale congolaise, notamment à l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), auprès des médecins en chef des 35 zones sanitaires et des personnels soignants des communes de Kinshasa sur la situation épidémiologique de la pandémie en RDC et quelques séances de travail, etc.

Aussi, ces derniers ont effectué des rencontres significatives avec plusieurs autorités politiques du pays, à savoir, le ministre de la Coopération internationale, régionale et de la Francophonie ; le Gouverneur de la ville de Kinshasa ; la ministre des Affaires étrangères. La dernière visite de ces experts médicaux chinois a eu lieu à l'hôpital sino-congolais, symbole d'amitié entre les deux peuples.

Pour rappel, c'est le 12 mai dernier que les experts médicaux Chinois sont arrivés à Kinshasa par l'aéroport international de N'djili pour une mission de deux semaines dans le but d'appuyer l'équipe de riposte de la RDC à la pandémie du Covid-19.