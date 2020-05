Algérie: Fédération algérienne de Golf - "Une AG Ordinaire avant la fin de l'année"

Alger — Une Assemblée Générale ordinaire de la Fédération algérienne de golf (FAG) sera tenue avant la fin de l'année 2020, a appris l'APS auprès du président du comité de directoire de l'instance fédérale.

"On est tenu de préparer et d'organiser une assemblée générale avant la fin de l'année, pour l'adoption des bilans moral et financier (2019-2020) et ensuite, en application des textes en vigueur, installer les commissions de candidature et de recours, en vue des élections du prochain bureau exécutif de la fédération algérienne de golf", a déclaré à l'APS, le président du directoire, Yahia Rezigu.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) avait installé il y a une semaine, un comité de directoire à la FAG, après la suspension de l'ancien bureau exécutif, sous la direction de son président Fouad Guedra pour " mauvaise gestionnaire".

Le directoire est composé de trois membres, Rezig Yahia (président), Omar Bouchakour et Mohamed Ouatou (directeur de développement et formation).

Il est à rappeler que la dernière AG ordinaire en date du 16 mars 2019 pour l'adoption des différents bilans, avait été invalidée par la tutelle qui avait par la suite, ouvert une enquête sur la gestion de la FAG, menée par les services de l'inspection générale du MJS et qui avait abouti à la suspension de l'actuel bureau fédéral et désigner un directoire.

La nouvelle équipe chargée de gérer les affaires de la fédération devra tenir, mercredi, une réunion de travail avec les services concernés du MJS, afin de tracer les voies légales à suivre dans le travail du directoire.

Parmi les prérogatives du directoire, l'élaboration d'un plan d'action pour les six mois à venir (d'ici le 31 décembre) qui comprendra : la formation des moniteurs et arbitres, assurer l'animation, et œuvrer à rassembler les clubs et écoles de golf, mis en veilleuse durant 8 ans.

A partir de ce constat et dans le but de rattraper le temps perdu, le directoire compte, avec l'aide de la tutelle, faire appel à toutes les compétences, surtout celles marginalisées, pour contribuer à la refonte d'une discipline qui " doit revenir sur la scène sportive nationale et internationale ", a estimé le président du directoire, ancien commissaire de jeu et formateur, et actuellement président de la section golf de l'Union Sportive el biairoise.