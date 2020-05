Congo-Kinshasa: Zigida - 10.000 cache-nez et 104 Kits de lavage des mains remis par Ngobila

Samedi 23 mai 2020, le Gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila, a sensibilisé les vendeurs et personnes fréquentant le marché Somba Zigida sur le respect des gestes barrières limitant la contamination et la propagation du Coronavirus, pandémie existant et ayant causé, à ce jour, le décès d'une soixante des congolais. Aussi, il s'est amené avec un lot de 10.000 cache-nez et 104 Kits de lavage des mains dont 4 de mille litres d'eau.

A cette occasion, Gentiny Ngobila a insisté, auprès des catégories ciblées par sa descente, sur la nécessité de respecter les gestes barrières préconisées, à maintes reprises, par les autorités nationales et les organismes de santé : distanciation sociale, lavage des mains régulier avec du savon, port obligatoire de masque dans les milieux publics.

Aussi, il a invité la population à réveiller et élever son sens patriotique sur la protection de ce patrimoine, créé en 1936 et légué par les colons belges, conservé par les aïeux congolais et qui mérite d'être bénéficié par les générations futures.

Par ailleurs, Abed Achour, Directeur Général de Sokin et prenant part à la cérémonie, promet d'encourager les efforts du Gouvernement provincial par l'amorce des travaux de réhabilitation de la route de Dima, chemin donnant accès au marché Somba Zigida et se trouvant malheureusement dans un état de délabrement très avancé.

Il y a lieu d'indiquer, au processus de répartition des matériels reçus, la remise des Kits de lavage des mains aux responsables des pavillons de vente pour leur installation à l'entrée, et la distribution des cache-nez aux vendeurs et aux membres de l'administration de ce marché réputé pour l'approvisionnement en épices et autres produits.