Sénégal: COVID-19 - Les universités continuent les cours en ligne mais les examens se feront en présentiel

« La reprise des cours en présentiel dans les universités se fera selon l'amélioration de la situation sanitaire nationale et selon la mise en place de dispositifs offrants des garantis aux enseignants, étudiants et aux personnels », a informé le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, mardi 26 mai, lors du point de presse quotidien sur l'évolution de la situation liée à la Covid-19 au Sénégal.

Le ministre a développé les différents points concernant les mesures prises par les instances des universités en vue d'assurer la continuité des enseignements.

Depuis le 14 mars, les enseignements ont été suspendus. Pour certaines filières, il restait 3 semaines de cours pour achever le premier semestre. Pour d'autres le premier semestre a été bouclé et les évaluations ont été faites. Telle est la situation qui prévaut actuellement dans les universités.

Le ministre Cheikh Oumar Anne renseigne également que son cabinet a travaillé avec les responsables pédagogiques et les conclusions suivantes ont été tirée: la mise à la disposition des cours à travers des plateformes qui permettront d'éviter le décrochage des étudiants et la proposition d'un calendrier de reprise.

De même, les instances des universités se sont réunies et il en ressort l'idée d'écarter toute hypothèse d'année blanche, et la reprise des cours en présentiel que lorsque des conditions sont réunies et l'organisation des examens qu'en présentiel.

Après tous ces réaménagements, le ministre reste optimiste et déclare que l'année universitaire va se boucler en décembre.