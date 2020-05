Madagascar: Littérature - « Raiso an-tanana ny fiainanao », un recueil à saisir

En cette longue période de confinement, un ouvrage qui vous aide à vous retrouver n'est pas de refus. La blogueuse Voniary nous livre son ebook intitulé « Prenez votre vie en main ».

La blogueuse Voniary, très suivie et appréciée sur les réseaux sociaux, nous livre un eBook intégralement en malgache sobrement intitulé « Raiso an-tanana ny fiainanao » ou « Prenez votre vie en main » dans la langue de Molière. Un recueil de vingt articles et textes qui prônent le développement personnel et valorisent le bien être de soi et le positivisme dans toute sa globalité. Lire pour mieux s'épanouir, bouquiner pour se ressaisir et ainsi avoir une vision plus optimiste du contexte actuel. Ou mieux encore pour pouvoir aller de l'avant. C'est sans doute devenu une évidence pour chacun au bout de ces deux mois et plus de confinement.

La solitude, l'ennui et la routine peuvent prendre le dessus sur le reste quand les temps sont durs. D'autant plus, quand on fait face à diverses difficultés, comme un chômage technique ou partiel, mais aussi quand un sentiment d'isolement commence à nous envahir. Angoisse, frustration et dépression peuvent ainsi prendre le pas sur la patience et l'optimisme. « Raiso an-tanana ny fiainanao » pallie à la problématique du confinement.

Portez-vous bien !

D'un esprit positif s'acquiert alors une attitude de gagnant, l'estime de soi, le bien-être, la paix intérieure et tant d'autres encore. Le fait est qu'actuellement, il est facile de se perdre dans les méandres d'un quotidien morose quand le confinement ou la peur de la pandémie et ses conséquences nous envahi t l'esprit. « L'atmosphère et l'ambiance incertaine poussent facilement à l'énervement ou même à l'écroulement. Lire un bon livre aux paroles réconfortantes et motivantes peut toujours aider à prendre le dessus. Moi-même, j'étais dans une mauvaise passe au début du confinement. Relire les articles de mon blog m'a fait du bien. Et je me suis dit qu'on a tous besoin de soutien moral en ce moment. C'est pour cette raison que j'ai décidé de publier ce livre maintenant » confie l'auteure. « Prenez votre vie en main » se veut aussi comme une source d'inspiration pour ceux qui veulent avancer dans la vie, réaliser leurs rêves ou se lancer dans l'entrepreneuriat, aussi bien pendant qu'au delà de cette période de confinement.

Il invite à accepter les péripéties de la vie et les transformer en opportunités. Le livre est disponible sur le site lulu.com : https://bit.ly/3697Qz3 , mais également sur commande sur la page facebook « Blaogin'i Voniary ».