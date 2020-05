Madagascar: Toliara - Risque grandissant avec trois nouveaux cas

Le centre national de commandement opérationnel de la lutte contre le Covid-19 a révélé trois nouveaux cas de porteurs du virus à Toliara. La région se retrouve menacée.

Danger imminent pour Toliara et ses environs. Trois nouveaux cas sont rapportés positifs au coronavirus par le centre national de commandement opérationnel (CCO) d'Ivato hier. Un nombre qui vient ainsi ajouter les trois qui ont été déclarés officiellement le 4 avril dernier. Six personnes contaminées par le coronavirus au total à Toliara, dont une personne jusqu'ici, a été déclarée guérie. Le centre de commandement opérationnel pour la région Atsimo andrefana n'a pas encore amené plus de détails sur ces nouveaux cas tels les caractéristiques sur l'état de santé de ces malades, leur provenance ou bien la localité où ils sont issus.

La dernière déclaration médiatisée du CCO Atsimo andrefana, remonte à vendredi dernier, et s'est portée sur le caractère obligatoire du port de masque à partir de demain mardi, autrement, des travaux d'intérêt général attendent ceux qui n'en portent pas. Edally Ranoelson, gouverneur de la région Atsimo andrefana, sur un ton fort, a dit également être ferme sur les récalcitrants aux mesures de couvre-feu, de 21h jusqu'à 4h du matin.

Vendredi dernier, trente passagers à bord de cinq 4×4 ont été appréhendés par les forces de l'ordre à Belalanda, dix kilomètres au nord de Toliara. Ils disent être en provenance de Morondava, région Menabe et ont ainsi emprunté la RN9 pour regagner la cité du soleil. « Nous sommes des travailleurs et face à la propagation du coronavirus, nous voulons regagner notre terre natale dans l'Androy » a déclaré un des voyageurs appréhendés. D'autres passagers disent avoir été au nombre de neuf dans un 4×4, ce qui fait qu'ils doivent être au total quarante-cinq passagers. Des sources locales expliquent alors que certains de ces passagers ne venaient pas de Menabe mais de la capitale. « Ils sont restés à Mangily après avoir su qu'un barrage important est incontournable à Belalanda.

Ces passagers ont pris soit une voiture de location ordinaire soit un taxi-brousse reliant Mangily à Toliara pour rejoindre la ville de Toliara » confirme une source. Il y a dix jours, une voiture Sprinter ramenant onze personnes de la capitale a pu entrer à Toliara par la RN7, un camion dont le nombre de passagers reste non précisé, une voiture légère avec un couple et une autre voiture particulière par la suite. Le 18 mai dernier, vingt-quatre personnes sont indiquées en quarantaine par des sources médicales et vingt-trois prélèvements ont été envoyés à Antananarivo deux jours auparavant. Certains de ces passagers arrivés entre le 15 et le 18 mai sont présentés comme en provenance de Toamasina. L'accès aux sources d'informations sur le Covid-19 à Toliara devient très compliqué, laissant la population tuléaroise dans le désarroi et beaucoup de « on-dit ».