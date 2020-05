Ile Maurice: L'archipel des Chagos figure comme territoire mauricien sur la carte du monde des Nations unies

communiqué de presse

GIS - 25 mai 2020 : L'archipel des Chagos figure comme territoire mauricien sur la carte du monde révisée et établie par les Nations unies.

Dans une allocution télévisée à la nation aujourd'hui, le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a exprimé sa satisfaction par rapport à ce développement majeur. Il a remercié le secrétaire général des Nations unies pour cette action dans le cadre de l'adoption de la Résolution 73/295 par l'Assemblée générale des Nations unies le 22 mai 2019.

Pour rappel, la Résolution affirme que l'archipel des Chagos fait partie intégrante du territoire mauricien. Elle demande également à l'Organisation des Nations Unies et à toutes ses institutions spécialisées de même qu'à toutes les organisations internationales, régionales et intergouvernementales « de reconnaître que l'archipel des Chagos fait partie intégrante du territoire de Maurice, de soutenir la décolonisation de Maurice, qui doit intervenir dans les plus brefs délais, et de s'abstenir d'entraver ce processus en reconnaissant toute disposition prise par le «Territoire britannique de l'océan Indien» ou en son nom, ou en donnant effet à une telle disposition. »

C'est ainsi que la Section de la cartographie des Nations unies a publié sa carte du monde révisée, 'Map No. 4170 Rev. 18.1, UNITED NATIONS, February 2020', avec les nouvelles modifications.

Selon Pravind Jugnauth, c'est un grand pas en avant dans la lutte pour la reconnaissance de la souveraineté de la République de Maurice sur son territoire. Il a toutefois souligné que jusqu'à présent, le Royaume Uni ne respecte pas la loi internationale et les principes fondamentaux de justice et de droits humains en continuant d'occuper illégalement ce territoire mauricien.

Le Chef du gouvernement a indiqué que des demandes ont déjà été faites auprès d'autres organisations comme Google, Apple et World Atlas pour que celles-ci fassent les changements nécessaires afin que l'archipel des Chagos soit inscrit et reconnu comme territoire mauricien, et non britannique.

Le Premier ministre a aussi réaffirmé sa détermination à continuer la lutte pour que la loi soit respectée et que la justice prime.

#ResOuLakaz #BeSafeMoris