Congo-Brazzaville: Municipalité - Qu'attendent les Brazzavillois du nouveau maire ?

Elu maire de Brazzaville le 22 mai, Dieudonné Bantsimba, hérite d'une ville qui fait face aux problèmes d'assainissement, dégradation des voiries urbaines, absence de cimétières publics, érosions... Notre reporter a abordé des citoyens qui ont exprimé ce qu'ils attendent du nouveau locataire de l'hôtel de ville.

« Nous sommes actuellement préoccupés par les routes. Nous avons beaucoup de pannes voitures dues au mauvais état de la route mais, on ne peut rien dire. Nous les gérons nous-mêmes. Nous payons la taxe de roulage mais le problème de la route demeure très compliqué. On souhaite au nouveau maire, de nous arranger les routes. Cela nous arrangerait et nous aurions moins de problèmes », a déclaré Thierry, chauffeur de taxi.

« Sur les normes de la route, nous avons beaucoup de contradictions avec les agents de la police routière. De nombreux panneaux de circulation ont disparu et nous voulons que le nouveau maire nous les rétablisse pour ne plus donner l'occasion aux agents de la police routière de nous prendre au dépourvu. Ces derniers aiment se cacher pour nous tendre des pièges », a-t-il ajouté.

Pour Yvonne vendeuse dans un marché de la place : « Que le maire arrange les canalisations d'eau pour que les eaux de pluie ne stagnent pas dans la ville. Vous savez bien que quand il pleut les marchés sont inondés, les conduits d'eau sont tous bouchés. Le nouveau maire doit aussi voir le problème des demi-terrains avec les transporteurs en commun. Qu'il installe aussi les pavets dans les marchés ».

Un agent de la société Averda pense que le nouveau maire va renforcer les liens entre la municipalité de Brazzaville et cette entreprise en charge du ramassage d'ordures ménagères et d'entretien des voiries urbaines.

Le nouveau maire doit prendre à bras le corps la question des érosions qui détruisent la ville tout comme celle de l'aménagement régulier du réseau routier urbain. Il devrait échanger avec les syndicats en vue de trouver les solutions aux problèmes sociaux des agents municipaux. Apaiser le climat social en payant les salaires et verser les cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale, mettre surtout de l'ordre dans les marchés, a estimé Clément Mierassa, acteur politique.

Dieudonné Bantsimba est également appelé à aménager les voies menant vers les quartiers périphériques de la capitale où vivent de nombreux citoyens qui peinent à gagner le centre-ville à cause soit du manque de routes, soit de la dégradation des voies d'accès. L'on peut citer pêle mêle, les routes situées entre les ronds-points Mazala et Mouhoumi, le poste de gendarmerie et l'académie militaire (avenue de Ragec), le terminus de Mikalou et le quartier Jacques Opagault.