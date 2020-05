Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Les supporters de Bukavu Dawa dénoncent une relégation injuste

L'OC Bukavu Dawa du Sud-Kivu est relégué en Ligue 2 nationale au terme de l'homologation du classement du championnat de la Ligue nationale de football (Ligue1) à la suite de l'arrêt définitif des compétitions de football sur toute l'étendue du territoire national par la Fécofa à cause de la pandémie de covid-19. Les supporters du club noir et blanc de Bukavu crient à l'injustice.

L'homologation du classement de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) par la Fédération congolaise de football association (Fécofa) continue de susciter des réactions. Après les contestations de la direction de la jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi, l'Olympique club Bukavu Dawa du Sud-Kivu, relégué en Ligue 2 à la suite de cette homologation du classement après la suspension du championnat national dès la manche aller, est aussi victime d'injustice de la part de la Linafoot et de la Fécofa.

Le comité des supporters du club a appelé la coordination de l'OC Bukavu à retirer l'équipe du championnat de la RDC et l'affilier dans un pays étranger. Ceci a été proposé après une réunion entre le comité de soutien du club et celui des supporters du club de Bukavu afin d'évaluer la suspension définitive de la saison 2019-2020 par la Fécofa. Dans leur déclaration, les supporters ont exprimé leur vif regret après la décision de relégation de leur club en division inférieure alors que Bukavu Dawa disposait, selon eux, de toutes ses chances de maintien dans l'élite du football national. « Une compétition qui n'est pas allée à terme ne permet pas cette saison de dégager un classement fiable, car toutes les équipes n'avaient pas livré le même nombre des matchs. Certaines ont livré 18, d'autres 19, 20, 21, 22, et même 25. En ce qui nous concerne, nous restions avec 8 matches à disputer, soit 24 points à pourvoir et donc notre sort n'était pas encore scellé. Notre désolation est totale du fait que l'injustice avec laquelle cette décision a été prise n'avait qu'un seul objectif: favoriser certains clubs », ont dénoncé les supporters du club sud-kivutien. Pour eux, même les 15 points accordés à leur club dans le classement définitif ne correspondent pas à la prestation de leur club de cœur avant l'arrêt du championnat, le 16 mars, par la Fecofa à cause de la pandémie du coronavirus.

Le comité de soutien et celui des supporters de Bukavu Dawa crient ainsi à l'injustice contre leur club, brandissant la menace de retrait de la Linafoot. Ils rappellent le litige entre Bukavu Dawa à l'AS Dauphin Noir de Goma, toujours en cours, selon eux. Dans la plainte sur ce dossier, Bukavu Dawa accusait le club de Goma d'avoir aligné des joueurs non qualifiés lors du match aller perdu par zéro but à un. Le club noir et blanc de Bukavu devrait, pour les supporters, bénéficier d'un forfait, mais apparemment, ledit litige n'aurait jamais été tranché. La coordination des fans des Corbeaux du Sud-Kivu réclame que la Fécofa revienne sur sa décision et remette Bukavu Dawa dans ses droits de disputer la Ligue 1 la saison prochaine.