Soudan: Hamdouk discute avec le Congrès Soudanais de la réalisation de la période de transition

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a reçu lundi la délégation du Parti du Congrès Soudanais (PCS), dans le cadre d'une série de réunions initiées par le Premier ministre afin de consulter les forces de la liberté et de changer (FLC) sur la période de transition et comment l'avancer vers la réalisation de ses objectifs.

La réunion a examiné un certain nombre de questions, notamment la question de la paix, de l'économie et du partenariat, l'achèvement des structures du pouvoir de transition et le renforcement de l'Alliance des libertés et des forces de changement. La réunion a également abordé la question de la justice en tant que question centrale pour parvenir au changement souhaité.

Dr Abdullah Hamdouk a félicité la délégation du (PCS) à l'occasion de la fête 'Eid Al-Fitr', tout en remerciant le PCS pour ses efforts et le grand rôle qu'il a joué dans le processus de changement et l'effort intellectuel qui continuait de le fournir à l'autorité de transition, qui était qualitatif au niveau des lois, des législations et de la planification pour relever les défis.