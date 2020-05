Afrique: COVID-19 - La CAF et Speak up Afrique lancent une campagne de protection

La Confédération africaine de football(CAF) s'est associée à la structure de communication stratégique, Speak Up Africa, pour protéger près d'un milliard d'Africains contre la pandémie à coronavirus, à travers la campagne « Restons prudents pour l'Afrique ».

Lancée le 19 mai dernier, cette campagne invite la population africaine à jouer son rôle contre la Covid-19 en suivant les gestes barrières recommandés. Elle vise la réduction du nombre des personnes contaminées voire l'éradication de la pandémie.

Vu les fortes densités de population, la vie en communauté ainsi que l'accès limité à l'eau et aux installations de lavage des mains qui, augmentent sans nul doute les risques d'infections et de décès dus au coronavirus, « Restons prudents pour l'Afrique » vient ainsi outiller les communautés et les individus avec des informations sur les mesures préventives simples à prendre pour interrompre la propagation du Covid-19 en Afrique.

« La campagne inclut des messages clés et des conseils adaptés aux communautés et aux dirigeants africains tout en tenant compte des barrières linguistiques, alphabétiques et culturelles », explique un communiqué de la plus haute instance du football continental.

Disponible sur les réseaux sociaux de la Caf, cette campagne dont la réalisation a fait appel à certaines légendes du continent porte sur la sensibilisation aux méthodes appropriées de prévention sanitaire ainsi que le problème de la désinformation dans les communautés en Afrique.

« Il est vital que les individus à travers l'Afrique prennent la responsabilité de se protéger et de protéger leurs communautés et leurs familles, en suivant les gestes barrières recommandés. Pour empêcher la propagation de Covid-19, nous devons nous unir et travailler vers notre objectif commun », a indiqué Yacine Djibo, fondatrice et directrice exécutive de Speak Up Africa.

Notons qu'en date du 25 mai, le continent africain compte plus de 111 812 cas confirmés avec un total de plus 3 354 décès pour 45 001 guéris.