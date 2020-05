Congo-Kinshasa: Léopards football - Martin-Yves Angha attend sa première convocation

Né à Zurich en Suisse d'un père congolais, le défenseur central Martin-Yves Angha de Fortuna Sittard aux Pays-Bas se voit bien porter le maillot des Léopards de la RDC.

La sélection de football de la République démocratique du Congo (RDC) semble devenir de plus en plus attrayante. Et elle attire de plus en plus des joueurs binationaux, des footballeurs nés surtout en Europe des parents ou d'un conjoint congolais. Après l'aspiration exprimée récemment de l'arrière et ailier gauche belgo-congolais BoliBolingoli du Celtic de Glasgow de porter le maillot des Léopards de la RDC, le défenseur suisse de souche congolaise Martin-Yves AnghaLötshcher (26 ans), de Fortuna Sittard en Première division aux Pays-Bas, vient lui aussi manifester son désir de jouer pour le pays d'origine de son père, lui qui est né d'une mère suisse, et pourrait tout aussi bien être appelé par l'équipe de la Suisse.

Aussi suit-il avec intérêt l'évolution du football congolais. « J'essaye de le suivre autant que possible. Je sais qu'ils ont des joueurs très bons et très talentueux. Je garde toujours un œil sur l'équipe et comment ils s'en sortent. Il est sûr que c'est quelque chose auquel je pense, et ce serait un honneur pour moi. Si je peux le faire, bien sûr, pourquoi pas ? » a-t-il déclaré lors d'une entrevue avec la Team Africa. Et d'ajouter : « Je suis moitié-moitié donc une partie de mon cœur vient de Suisse et l'autre partie de mon cœur vient du Congo. Quel que soit le choix, je crois que je représenterais l'un ou l'autre avec beaucoup d'honneur et j'en serais très fiers.»

Martin-Yves Angha n'a, cependant, pas encore été contacté pour intégrer les Léopards. « Non. Je n'ai pas encore été approché. Nous verrons ce qu'il se passera. Pour le moment, j'essaye de me concentrer sur mon football avec mon équipe et jouer autant de matches que possible et d'être performant. Je pense que tout le reste viendra naturellement », a laissé entendre le joueur de Fortuna Sittard qui connait quelques joueurs congolais. « J'en connais quelques-uns. Je connais deux gardiens. Fayulu et Kiassumbua. Ils sont aussi nés en ont grandi en Suisse et j'ai joué avec eux. Je connais aussi Chadrac Akolo qui jouait en Suisse. Je connais d'anciens joueurs comme Afobe. Nous étions ensemble à Arsenal », a-t-il affirmé.

Martin-Yves Angha a hâte, non seulement de jouer pour la RDC, mais aussi d'effectuer son premier voyage au pays de ses racines.« Je dois dire que c'est l'un de mes rêves que je veux réaliser dans un futur proche, c'est sûr. J'ai envie de voir d'où vient mon père. Où se trouve le reste de ma famille, découvrir toute la culture et l'expérience et c'est quelque chose que j'aspire à faire », a-t-il signifié. Né le 22 janvier 2012 à Zurich en Suisse, le défenseur central Martin-Yves Angha a joué pour Grasshopper Zurich, FC Zurich et Arsenal de Londres dans la catégorie juniors, avant de faire ses débuts à Arsenal en 2012 où il n'a fait que deux apparitions avant d'être transféré à Nuremberg en Allemagne pour la saison 2013-2014 où il a disputé 15 matchs. Ensuite, il a joué successivement pour Munich 1860 en Allemagne (17 apparitions entre 2014 et 2015), FC Saint Gall (47 matchs et un but entre 2015 et 2017) et FC Sion (18 matchs entre 2017 et 2019).

Cette saison, il a disputé 18 matchs, marqué un but et délivré trois passes décisives avec Fortuna Sittard, avant l'interruption du championnat à cause de la pandémie de la covid-19. Et Fortuna Sittard a assuré son maintien en Eredivisie (D1 hollandaise) en occupant la quinzième sur dix-huit clubs. International suisse depuis ses 15 ans jusqu'aux Espoirs, il est donc disposé à jouer pour la RDC.