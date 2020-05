Congo-Brazzaville: Football-transferts - Xavier Mbuyamba sur le point de quitter Barcelone

Le jeune binational Xavier Mbuyamba pourrait quitter le centre de formation de Barcelone cet été afin de percer ailleurs, laisse comprendre son agent Carlos Barrios.

Pensionnaire de La Masia (Centre de formation du FC Barcelone), le prometteur défenseur central néerlandais d'origine congolaise, Xavier Mbuyamba (18 ans, 1m95), pourrait quitter la Catalogne cet été et chercher à s'épanouir ailleurs. Selon son agent, il est difficile aujourd'hui aux jeunes issus de La Masia d'intégrer l'équipe fanion, car la direction du Barça pense beaucoup plus à recruter à l'extérieur plutôt qu'à propulser les jeunes de son centre. Lié au club jusqu'à en juin 2023, Xavier Mbuyamba ne ferait en plus pas partie d'un petit nombre des jeunes que l'on pourrait propulser au groupe professionnel tels Carles Aleña, Marc Cucurella (le Barça devrait activer la clause de rachat pour le joueur de Getafe), IñakiPeña, Monchu ou encore Alex Collado alors que la pépite Ansu Fati devrait de son côté continuer son apprentissage entre l'équipe première et la réserve.

Ancien de Maastricht aux Pays-Bas où il est né le 31 décembre 2001, Xavier Mbuyamba pourrait même quitter l'Espagne. Selon son agent Carlos Barrios intervenant sur Voetbal International, le jeune géant défenseur central -qui a disputé la Youth League sous les couleurs Blaugrana- est suivi par plusieurs autres grands clubs européens. « Pratiquement tous les clubs importants se sont renseignés sur Xavier. Le Real Madrid est là. C'est un club sérieux au niveau de la formation. Mais ce serait un changement délicat (de passer du Barça au Real Madrid). La Juventus et l'Inter sont aussi intéressés, tout comme les meilleurs clubs d'Allemagne et d'Angleterre. Chelsea a les meilleurs atouts. Bien sûr, nous en avons longuement discuté l'année dernière. Chelsea a fait une présentation fantastique. Il y règne une atmosphère de football unique. Vous vous asseyez immédiatement avec les joueurs de la première équipe pendant le déjeuner et le club a défini un plan très ambitieux pour Xavier. Ils pensent vraiment que dans un an ou deux ans, il peut faire partie de l'équipe première. Frank Lampard a bien sûr déjà prouvé qu'il n'a pas peur de jouer avec de jeunes joueurs. Être dans la formation de départ à Chelsea à l'âge de 20 ans serait bien sûr formidable », a déclaré l'agent Carlos Barrios à Voetbal International dont les propos ont été relayés par Foot Mercato.

Et il a fait voir quant à la difficulté des jeunes de La Masia d'éclore : « L'ambiguïté est énorme. Une nouvelle élection présidentielle arrive et il se pourrait que de nombreuses nouvelles personnes rejoignent le conseil d'administration. Sur le plan politique, c'est très agité, et sur le plan sportif, il y a beaucoup de divisions. Quand vous voyez que même Ansu Fati pourrait être prêté... Comment pouvez-vous percer en tant que talent ? »