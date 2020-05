Sénégal: Sedhiou - Grogne et scandale dans la distribution des vivres

Des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer avec véhémence des situations d'injustice aux allures de scandale dans l'attribution des avantages sociaux dans la commune de Bogal dans le nord de Sédhiou. Larry Diallo et Baboucar Diallo, respectivement maires de Bogal et de N'diamalatiel, sont accusés d'être bénéficiaires de bourse de sécurité familiale et des vivres Covid-19.

Ces derniers reconnaissent mais minimisent, arguant redistribuer ces avantages aux nécessiteux. Des habitants, y compris des conseillers municipaux, dénoncent et exigent équité et transparence.

Abdoulaye Diallo, un conseiller municipal de N'diamalatiel habitant le village de Kanicounda dénonce sans retenue : « notre maire Baboucar Diallo ne joue pas la transparence dans la distribution des vivres et autres avantages.

Lui-même est bénéficiaire d'une bourse de sécurité familiale et des vivres Covid-19. Il y a aussi des gens qui ont des revenus consistants et qui sont sur la liste des bénéficiaires de ces vivres.

Pendant ce temps, de pauvres gens comme moi mordent la poussière et sans espoir en cette période de coronavirus. Certains ont été sélectionnés puis retirés de la liste au profit d'un copain », lâche avec amertume Abdoulaye Diallo.

Hamad Diallo qui est du même village que le maire de N'diamalatiel de charger à son tour Baboucar Diallo :« Je n'ai rien reçu de ces vivres alors que je suis pauvre et reconnu comme tel par les populations.

« Le maire Baboucar Diallo bénéficie à la fois de la bourse de sécurité familiale et de ces vivres en nous laissant, nous autres pauvres, dans la poussière, ce n'est pas normal », dit-il.

El Hadji Mamadou Seydou Diallo de Diallokound, non moins conseiller municipal, membre de la commission environnement et président de l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE) accuse à son tour le maire Baboucar Diallo de faire une gestion gabégique et scandaleuse des affaires publiques de la commune de N'diamalatiel.

Du foncier aux vivres, il n'associe que ses proches et s'oppose à tout projet de développement car moi-même lui avait proposé un projet de micro finance pour tirer les femmes de la pauvreté mais il s'y est opposé. Il traine beaucoup de casseroles, hélas » s'indigne-t-il.

LES MIS EN CAUSE SE JUSTIFIENT, L'AUTORITÉ LES DÉSAVOUE !

Le maire de N'diamalatiel, Baboucar Diallo, reconnaît être bénéficiaire de la bourse de sécurité familiale et des vivres mais il s'empresse de préciser que ce profit date de 2012 bien avant qu'il ne soit élu maire.

Et de poursuivre qu'une fois en possession de ces avantages, il les redistribue aux nécessiteux. De même, son collègue de Bogal, Larry Diallo, avoue être également bénéficiaire de la bourse de sécurité familiale et des vivres. Il a en outre fait savoir que ce sont des avantages qu'il redistribue aux populations en situation d'extrême pauvreté.

Si le maire de Bogal dit ignorer la procédure de réaffectation de la bourse à un autre citoyen plus nécessiteux, son collègue de N'diamalatiel lui déclare avoir fait des mains et des pieds sans y arriver.

Ce que dément l'autorité administrative locale relevant un manque de volonté de sa part. Quoiqu'il en soit, les populations en situation de pauvreté de ces localités ne veulent plus être assignées en silence et exigent équité et transparence dans la distribution des avantages sociaux qui leur reviennent de droit.