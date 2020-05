Maroc: Vote à distance - La Chambre des conseillers décide de développer une application électronique

La Chambre des conseillers a décidé de parachever le projet de mise à niveau du système de communication audiovisuelle et informatique au niveau des salles de réunion et de développer une application dédiée aux opérations de vote à distance par voie électronique selon une approche intégrée.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion en visioconférence vendredi sous la présidence de Hakim Benchamach, président de la deuxième Chambre du Parlement, les membres du bureau ont réitéré leur fierté de voir l'expérience du vote électronique à distance menée à bien.

Ils ont à cet égard salué la généralisation de ce mécanisme pour les commissions permanentes et son adoption dans de bonnes conditions, en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue de répondre aux exigences de l'action parlementaire en ces circonstances exceptionnelles de propagation de la pandémie du Covid-19. Le président de la Chambre et les membres du bureau se sont également penchés sur le plan d'action de cette institution pour la période post-confinement, laquelle nécessite des révisions juridiques et procédurales afin de surmonter certaines lacunes et difficultés auxquelles se heurte l'action parlementaire.

Ils ont souligné la nécessité d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine réunion et de programmer une réunion consultative en vue d'élaborer une vision globale à ce sujet Le bureau a d'autre part adopté l'ordre du jour de la prochaine séance des questions orales qui seront adressées au ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts.

Il a aussi approuvé le retour à l'organisation normale de la séance hebdomadaire des questions orales, directement une fois achevée la programmation fixée de commun accord avec l'exécutif.

Le président de la deuxième Chambre et les membres du bureau ont, en outre, adressé leurs vœux de prompt rétablissement au président du Parlement de l'Amérique latine et des Caraïbes, en isolement après avoir contracté le Covid-19, soulignant l'importance des chantiers de coopération ouverts entre les Parlements marocain et d'Amérique latine pour le raffermissement de la coopération Sud-Sud au service des intérêts communs.