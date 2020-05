Cameroun: Vie quotidienne - Tout peut être assuré

Chaque individu peut garantir les investissements réalisés tant dans sa maison, que pour sa santé, celle de sa progéniture et même leur avenir.

« Mon père est décédé quand mes frères et moi étions encore assez jeunes. C'est grâce à l'assurance qu'il avait souscrite pour nous que ma mère a pu financer nos études. La compagnie versait une rente à ma mère tous les mois et à chaque rentre scolaire, jusqu'à ma majorité, j'avais de quoi aller à l'école sans trop d'inquiétude », raconte Martine B, cadre dans une administration de la place. Ce récit peut illustrer l'utilité de souscrire une police d'assurance pour régler des problèmes qu'on ne voit pas toujours venir. Une situation vérifiée par Amza M, qui n'a pu assurer ses multiples opérations chirurgicales après un accident de circulation que parce que l'agence de voyage avait souscrit une police d'assurance. Josy Mandeng conseille désormais à son entourage de bien négocier les assurances maladies lors d'un entretien d'embauche parce que c'est ce qui lui a sauvé la vie. « Après un accouchement difficile qui a même coûté la vie à mon bébé, la facture s'élevait à près de deux millions après plusieurs semaines d'hospitalisation. Mon mari et moi n'avons rien déboursé, parce que l'assurance maladie de mon entreprise couvrait tout », affirme la trentenaire.

Des exemples comme ceux-ci sont nombreux, pour illustrer l'utilité de diverses polices d'assurances dans la vie de tous les jours. « Contrairement aux idées reçues, l'assurance est un produit de première nécessité et non un produit de luxe réservé aux plus nantis », affirme le patron d'une compagnie d'assurance. Il explique que l'assurance un bon moyen de reconstitution du patrimoine en cas de sinistre. Par ailleurs, la couverture d'assurance permet la réparation des dommages causés à autrui et qui peuvent être largement au-dessus de nos moyens. Selon cet assureur, la reconstitution d'une industrie ou d'un fonds de commerce après un incendie n'est pas aisée sans la couverture d'une police d'assurance. Il en va de même de l'automobiliste qui est responsable d'un accident ayant causé plusieurs victimes.

En effet, dans l'univers des assurances, il existe plusieurs offres qui permettent de gérer différents sinistres du quotidien. L'acronyme IARD par exemple, qui signifie « Incendie, Accidents et Risques Divers », est une famille d'assurances qui couvrent les dommages et la protection des biens en cas de sinistres. Ils sont ainsi indispensables pour protéger les locaux, les équipements, les stocks ou véhicules contre les accidents ou les risques inhérents à l'activité. Ces risques peuvent donc être des risques d'incendie ou d'accidents, mais aussi des risques de vol, d'inondation, de détérioration à la suite de toute cause non intentionnelle, y compris liée à des facteurs économiques comme l'inflation.

Certains assureurs sont spécialisés dans les contrats IARD, d'autres se concentrent sur les assurances de personnes, d'autres enfin, le plus grand nombre, proposent à la fois des offres destinées à garantir les biens et des assurances de personnes.