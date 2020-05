Cameroun: Lutte contre le coronavirus - L'apport de l'informatique

Une application dénommée « Cities Navigator » créée par de jeunes entrepreneurs, informe sur les mesures de riposte contre la pandémie du Covid-19 en temps réel.

Ne dit-on pas que le temps c'est de l'argent ? Alors plus question de le gaspiller en faisant le tour de la ville à la recherche d'une pharmacie proposant des gels hydro-alcooliques ou des masques et gants de protection. Ou encore de centres spécialisés de prise en charge des cas du Covid-19. En ce temps de crise sanitaire, il suffit désormais d'un clic sur son téléphone portable pour accéder aux services et produits essentiels en cette période de crise sanitaire, notamment toutes les informations sur les mesures de riposte contre la pandémie. Et ce, grâce au génie créateur de jeunes entrepreneurs camerounais issus de l'Institut africain d'informatique, de l'Ecole polytechnique de Yaoundé et de l'Institut universitaire technologique de Douala. Ils viennent de mettre à la disposition des Camerounais une plateforme dénommée « Cities Navigator ».

Cette application informe en temps réel sur les mesures de riposte contre le Covid-19 en fournissant notamment des pharmacies, des hôpitaux identifiés pour une meilleure prise en charge. Les sapeurs-pompiers et le Samu ne sont pas en reste. Sans oublier l'offre des services essentiels à l'instar des administrations diverses, supermarchés, stations-services. « A travers cette application, il est question d'orienter les populations vers des services essentiels à temps réel. En cette période, on recherche les gels hydro-alcooliques, des masques et certains médicaments. Il suffit d'un clic sur le fichier de pharmacies et là vous vous laissez orienter par différentes couleurs. Le vert renseigne sur la disponibilité des produits, l'orange sur les stocks disponibles en cas d'épuisement et le rouge sur les stocks épuisés. Cela facilite l'approvisionnement », explique Christian Belinga Amougou, l'un des créateurs de l'application. Le volet qui concerne la situation de la crise fait appel à la fourniture des services essentiels : carburant, gaz, supermarchés.

Pour accéder à cette plateforme, « il suffit de se connecter sur votre compte twitter ou sur votre page Facebook de Cities Navigator. On y retrouve tous les liens nécessaires pour obtenir l'application téléchargeable parmi les favoris sur l'écran du téléphone. L'application est également dotée d'un système de messagerie de masse. Le gouvernement ou les autorités administratives peuvent y passer des messages aux populations de leurs circonscriptions », ajoute notre source.