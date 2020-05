Madagascar: Jirama - Double facturation en un mois

Au tout début de la crise sanitaire, le Président de la République Andry Rajoelina avait pris la décision de ménager les foyers malagasy en invitant la Jirama à accepter un paiement en différé et échelonné des factures.

Une manière pour le numéro Un malagasy de penser à l'intérêt de la grande majorité des Malagasy frappée par cette crise du Covid-19. Actuellement, la Jirama semble malheureusement passer outre cette recommandation présidentielle en faisant mener la vie encore plus dure à ses abonnés. Et ce, à travers cette double facturation en un mois qu'elle vient d'imposer. En effet, mauvaise surprise pour beaucoup d'abonnés de la Jirama qui ont reçu pendant ce mois de mai deux factures. Qui plus est, avec des montants faramineux. En tout cas, nombre d'abonnés se posent actuellement la question de savoir comment ils vont payer ces factures.

Car même si le paiement échelonné est encore accordé, il sera toujours difficile de payer ces deux factures arrivées en un mois seulement . Ce, d'autant plus que les services de la Jirama se sont de nouveau dégradés ces derniers temps. Coupures fréquentes et tension trop basse sont actuellement le lot quotidien des abonnés qui risquent, en plus de la crise sanitaire, s'exposent aussi à une crise de... nerfs.