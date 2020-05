Cameroun: L'importance d'assurer son entreprise

Le sujet des assurances ne doit pas être négligé dans une entreprise car c'est un bon moyen de reconstitution du patrimoine en cas de sinistre.

L'assurance est un produit de première nécessité. A ce titre, les chefs d'entreprises devraient penser à garantir la sécurité des biens de cette entité. Notamment le bâtiment, le personnel, les actifs et les équipements, etc. Selon un expert, cette assurance permet de couvrir les risques qui ne peuvent pas être supportés par la trésorerie de la société et qui pourrait entrainer sa faillite. En souscrivant une assurance, l'entreprise peut ainsi être protégé des dommages qu'elle peut subir, dommages aussi qu'elle peut causer aux tiers. C'est pourquoi, assurer son entreprise ou bâtiment doit être l'un des premiers réflexes du créateur d'entreprise ou de celui qui en assure la responsabilité, surtout si cette entreprise a plusieurs actifs. Que ce soit le bâtiment, les équipements, les employés ou encore des véhicules tout doit être assuré. Mais chaque entreprise à ses besoins propres en matière d'assurance.

Pour ce qui est des associés par exemple, notre source indique que grâce à l'assurance dédiée à la convention du rachat de parts d'associés, le responsable peut obtenir des fonds nécessaires au rachat de la part détenue par l'un des associés, s'il venait à mourir, et ainsi continuer à faire croître l'entreprise. L'assurance des collaborateurs ou employés a aussi lieu d'être. Elle permet de protéger le directeur général de l'entreprise contre la perte d'une personne clé dans l'entreprise. « Au cas ou l'entrepreneur a des employés ou encore prévoit de recruter, il peut leur offrir, par exemple, un bon régime d'assurance maladie », indique-t-il. Selon notre expert, un facteur clé en période d'embauche et une bonne façon de fidéliser l'équipe.

Dans tous les cas, il est nécessaire de demander l'avis d'un courtier ou d'un agent d'assurance afin de trouver l'assurance qui sera adaptée aux besoins pour mieux protéger tous les actifs ainsi que les individus s'y attachant. Mais, il faut retenir que certaines assurances professionnelles sont aussi diverses que variées. Il y en a qui sont obligatoires et d'autres facultatives. Certaines concernent les biens, d'autres les dommages causés par l'activité, tandis que d'autres protègent le personnel. Certaines entreprises sont tentées de ne pas s'assurer, en raison du coût élevé des garanties. Pourtant, aucune situation n'est exempte de risque. Une entreprise non assurée se met en danger. Il faut dire que l'assurance est un bon moyen de reconstitution du patrimoine en cas de sinistre. La couverture d'assurance permet aussi la réparation des dommages causés à autrui et qui peuvent être largement au-dessus de nos moyens.