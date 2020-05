Cameroun: Qui fait quoi dans le métier

Le secteur des assurances se présente comme une branche ayant diverses ramifications.

Dans la profession d'assurance, on distingue deux acteurs principaux, les compagnies d'assurances et les intermédiaires. Les compagnies sont des sociétés spécialisées ayant reçu un agrément du ministre des Finances (Minfi) et de la Conférence interafricaine des Marchés d'assurances (Cima, régulateur pour l'Afrique francophone) pour pratiquer les opérations d'assurances. Lesquelles opérations consistent essentiellement en l'élaboration de produits correspondants aux besoins de la clientèle éventuelle, la collecte des primes pour le dédommagement des victimes et bénéficiaires de contrats émis, au placement de ces primes collectées pour en assurer les provisions techniques suffisantes, à la mise en place d'un réseau commercial constitué de vendeurs salariés ou rémunérés à la commission et d'intermédiaires.

L'intermédiaire, quant à lui, est une personne physique ou morale agréée par l'autorité compétente (le Minfi) pour présenter les opérations d'assurance en qualité d'entremetteur entre l'assureur et l'assuré. Il a un statut particulier et doit remplir certaines conditions pour exercer son activité.

Les intermédiaires

« On distingue divers intermédiaires, qui font de la présentation des opérations d'assurance leur métier, ou qui présentent ces opérations à des occasions précises », indique le directeur d'une compagnie basée à Douala. Traditionnellement, les intermédiaires se classent en deux catégories : les agents généraux et les courtiers d'assurance.

L'agent général

L'agent général est une personne physique ou morale qui a reçu mandat d'exclusivité d'une compagnie pour la représenter dans la présentation des opérations d'assurance au public. Ce mandat ou traité de nomination doit recevoir l'approbation du Minfi, à la diligence de la compagnie d'assurance. En qualité de mandataire de l'assureur, l'agent général applique la politique de celui-ci et lui réserve l'exclusivité de sa production. Vis-à-vis de l'assuré, il représente l'assureur au nom de qui il pose des actes.

Le courtier

Le courtier d'assurance est une personne physique ou morale inscrite au registre de commerce et agréée par le Minfi pour servir d'intermédiaire entre l'assureur et l'assuré. Vis-à-vis de l'assuré, le courtier a la qualité de mandataire. Il a un rôle de conseil et d'assistance de son client. Le conseil porte à la fois sur les risques à couvrir, les garanties à souscrire, les primes à payer, la/les compagnie(s) à choisir, les procédures à suivre en cas de sinistre, etc. En d'autres termes, le Courtier doit aider son client à obtenir les garanties les plus complètes et les mieux adaptées à ses besoins auprès des compagnies les plus crédibles du marché, en veillant au rapport qualité/prix.

Les intermédiaires occasionnels

En plus des circuits classiques d'intermédiation que constitue l'agence générale d'assurance et le cabinet de courtage d'assurance, le code des assurances a élargi la possibilité de distribution à d'autres personnes telles que les prêteurs de fonds, les courtiers de fret, les agences de voyage, les banques et autres établissements financiers, les souscripteurs d'un contrat groupe (exemple : chaque entreprise qui souscrit pour son personnel un contrat), toujours moyennant l'habilitation des personnes ressources dédiées à passer les opérations d'assurances délivrées par le Minfi.