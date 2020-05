Madagascar: L'État malgache au service des compagnies étrangères

Le problème du pétrole malgache constitue aussi une des questions les plus ardues de l'économie. Au terme des prospections entreprises par les compagnies pétrolières (Conaco, Copetma, Agip, Chevron), celles-ci estiment que les petites nappes découvertes ne sont pas commercialement rentables, alors que le président Philibert Tsiranana prétend le contraire. L'hebdomadaire catholique Lumière aborde le sujet dans un article du 5 mars 1972, intitulé « Odeurs de pétrole, Philibert Tsiranana va-t-il se mesurer aux grandes compagnies pétrolières ? » (Alain Escaro, « La politique extérieure du gouvernement Ramanantsoa vue par Lumière » Omaly sy Anio, deuxième semestre 1979).

Pour le chef de l'État, en effet, les compagnies pétrolières cherchent, en fait, à garder le pétrole malgache en réserve à l'échelle mondiale. Il les accuse même d'avoir « acheté » des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires. Néanmoins, le journal catholique semble sceptique sur les possibilités d'action du Président, mais suggère « d'imposer, dès aujourd'hui, une redevance aux compagnies » et approuve la coordination des travaux de tous les services dans ce domaine. Cependant, « il ne fait pas siennes les affirmations de rentabilité de Philibert Tsiranana et préfère rester dans l'expectative ».

Revenant sur l'accord ÉtatScoa, ancienne Compagnie lyonnaise de Madagascar (lire précédente Note), F. Mainado, un collaborateur du journal, ne mâche pas ses mots. Son article, précise Alain Escaro, permet de clarifier la politique économique intérieure du gouvernement. L'État malgache serait minoritaire dans la nouvelle société. F. Mainado présente la Scoa comme une vieille entreprise commerciale implantée surtout en Afrique, en France, en Grande Bretagne et aux Antilles, et contrôlée par la Cegepar, filiale de Paribas, « ce holding dont le chiffre d'affaires est presque le double du budget général de Madagascar » et qui possède d'autres entreprises dans la Grande île. Il souligne surtout que « les dirigeants de la Scoa étaient particulièrement de l'accord ».

L'auteur de l'article s'interroge alors si, au lieu de prendre le contrôle des firmes qui dominent la vie économique du pays, l'État ne risque pas plutôt de passer à leur service. Car commente-t-il, cette pénétration des organes de l'État par le capital financier a un nom, le « capitalisme monopoliste d'État ». « C'est le régime de la France actuelle et, assurément, la Scoa, la Cegepar et Paribas ont su mettre l'État français au service de leurs intérêts auprès de l'État malgache, mais celui ci au lieu de se dégager de l'emprise, la resserre. On tourne le dos à l'indépendance économique et au socialisme... Le protocole signé à Mandritsoa annonce-t-il la malgachisation de la Scoa ou la scoaisation de l'État malgache ? » D'après Alain Escaro, dans la pensée de l'hebdomadaire catholique, cette conclusion est à la fois une dénonciation d'une prétendue malgachisation est un appel à l'indépendance économique et au socialisme.

Le 20 février, Lumière annonce le départ de Victor Miadana, ministre des Finances pour FortLamy, au Tchad, où se tiendra la Conférence des ministres des Finances de la zone Franc, et le 27 février, il signale la malgachisation de la Société de l'Électricité de Madagascar (SEM) dont l'État possèdera désormais 60% des actions. Autres actualités économiques du mois de mars, il y a la présence d'Eugène Lechat à la Conférence des ministres africains des Transports pour négocier le financement de la route Port-Bergé-Antsohihy, en particulier en France où, avec son homologue des Finances, il s'occupera également des financements de la construction de logements économiques et d'un abattoir industriel. Il y a aussi la 17e session de la Commission mixte franco-malgache en matière économique, financière et monétaire, à Antananarivo, au cours de laquelle la partie malgache présente les perspectives d'exécution du second plan, « le bilan des échanges commerciaux entre la France et Madagascar » ainsi que certains projets malgaches, tandis que la partie française « affirme sa fidélité aux accords de janvier 1960, et sa volonté de les adapter à l'actualité ».

Le 28 mars, le rappel de s informations dans Lumière est interrompu par une interview du père Achille Lebrun qui commente un sondage de la Sofres intitulé « L'opinion des Français ». Il ressort de cet entretien que si les Français pensent d'abord à eux-mêmes, ils distinguent mal les mécanismes du sous-développement et qu'en fait, si le problème semble les intéresser, ils ne se sentent guère concernés ». Bref pour eux, à la question « aider les pays sous-développés ? », la réponse est « oui mais, à condition qu'on n'y perde rien ». Et le 23 avril, le journal dresse un bilan de la balance commerciale de Madagascar dont « il convient » de retenir le déficit en 1971, de l'ordre de 8,4 milliards Fmg. « Ainsi, la couverture qui avait atteint 85% en 1970, sombre à 68,9% en 1971. »