Algérie: Foot/Révision des statuts et règlements - Les travaux des sous-commissions "avancent bien"

Alger — Les sous-commissions relevant de la commission ad-hoc pour la révision de statuts et règlements de la Fédération algérienne de football (FAF) ont "bien avancé" dans leurs travaux, a indiqué mardi l'instance fédérale sur son site officiel.

"Par visioconférence ou en réunions tenues en observant les gestes barrières et règles de distanciation, les différentes sous-commissions n'ont pas lésiné sur les efforts pour accomplir leurs missions en réponse aux exigences de l'heure et futures du football national, à l'image des statuts et du Code de discipline", précise la FAF dans un communiqué.

Lire aussi: Foot-Reprise de la compétition: la FAF invitée à une réunion de travail

Rappelons que la FAF avait annoncé la tenue de son assemblée générale pour l'adoption des statuts/code électoral, ratification des organes juridictionnels existants et élection des commissions électorales, au début de juin prochain. Cette date risque cependant de changer en raison de la crise sanitaire actuelle.

Les sous-commissions chapeautées par le secrétaire général adjoint de la FAF, Réda Ghezzal, sont composées des membres suivants:

- Sous-commission chargée de la révision des statuts : présidée par Me Youcef Hamouda et renfermant Me Abderrahmane Zouaoui, Me Abdou Belkherroubi, Amar Bahloul, Larbi Oummamar, Abdelkrim Medouar, Ali Malek et Youcef Benmedjber.

- Sous-commission chargée des amendements du code de discipline : présidée par Me Kamel Mesbah, et comprenant Mohamed Ghouti, Rachid Oukali et Khaled Goussanem.

- Sous-commission chargée du règlement des championnats des jeunes : présidée par Me Walid Laouer, et comprenant Abdallah Gueddah, Mohamed Hachemi, Chafik Ameur et Djamel Bourouba.

- Sous-commission chargée du règlement des footballs professionnel et amateur : présidée par Mourad Boussafeur, et comprenant Ahcène Arzour, Réda Abdouch, Noureddine Boulefat, Nacereddine Soulimane et le Dr Djamel-Eddine Damerdji.