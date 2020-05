Soudan: Al-Burhan - La sortie de la MINUAD en octobre prochain

Khartoum — Le président du Conseil souverain, commandant en chef des forces armées, Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan lors d'une conversation téléphonique avec Tibor Nagy le secrétaire d'Etat américain adjoint chargé de l'Afrique et l'ex-diplomate Donald Booth l'émissaire spécial américain au Soudan a souligné que l'avenir de la Mission des Nations Unies et de l'Union africaine (MINUAD) n'inclut pas de parler d'une prolongation pour une nouvelle période et que la fin de sa mission sera en octobre prochain.

D'autre part, Son Excellence a discuté avec les responsables américains de l'importance de la résolution des Nations Unies que la nouvelle mission du Soudan soit composée conformément à la lettre du Soudan aux Nations Unies du 27 février 2020 et à la vision nationale présentée avant-hier aux Nations Unies.

Selon une déclaration publiée par le colonel Dr. Amer Mohamed Al-Hassan, porte-parole des forces armées, Al-Burhan a assuré le côté américain que le gouvernement de transition travaille en toute harmonie et les a remerciés pour le soutien apporté au Soudan pour lutter contre la pandémie de Corona, et les a exhortés à travailler pour retirer le nom du Soudan de la liste des pays qui parrainent le terrorisme, Le président du Conseil souverain a appelé les États-Unis à pousser et soutenir les négociations de paix en cours sous les auspices de Juba.